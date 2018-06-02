Газета Financial Times сообщила, что компания AggregateIQ (Канада) располагала личными данными, в частности, адреса, телефоны, почта, некоторые сообщения, связанные с политикой, 759 тысяч пользователей американской соцсети Facebook.

Исполнительный директор AIQ Джефф Сильвестер заявил, что файл с этими данными получили из программы, разработанной AIQ для клиента. Та отслеживала, кто ставил «нравится» на нужных аккаунтах социальной сети или оставлял на них комментарии во время избирательной кампании.

В публикации отмечено, что Facebook удалил 14 приложений, которые могут иметь отношение к AggregateIQ.

Еще в марте по данным опросам выяснилось, что большинство американцев уверены, что Facebook не придерживается законов о защите личных данных пользователей.