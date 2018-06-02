Die Welt сообщает, что страны-участницы Североатлантического альянса 7 июня в Брюсселе обсудят возможность увеличения сил реагирования на 30 тысяч человек.

По данным газеты, помимо этого, НАТО собирается улучшить инфраструктуру, чтобы быстро доставлять тяжелую технику, а также хочет выделить для военных несколько сотен кораблей и истребителей.

В публикации уточнили, что лидеры стран-участниц альянса могут принять соответствующую декларацию уже в июле.

Пару дней назад в российском внешнеполитическом ведомстве заявили о дестабилизирующем расширении альянса на Балканах, ведь это место, где РФ и Евросоюз могли бы действовать совместно.