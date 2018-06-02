Некоторых гостей ВЭФ-2018 поселят в каюты океанского лайнера

Вице-премьер российского правительства, полномочный представитель главы РФ в ДФО Юрий Трутнев сообщил, что некоторых гостей четвертого Восточного экономического форума поселят в каюты океанского лайнера.

Событие пройдет 11-13 сентября в приморском городе Владивосток и по словам Трутнева, будет аншлаг.

По данным министерства РФ по развитию Дальнего Востока на апрель, участие в форуме подтвердили представители 17 стран. Приглашения направили 3974 участникам.

ВЭФ по традиции пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский.

В конце апреля сообщили, что северокорейская делегация поучаствует в нем. В рамках осеннего форума собираются организовать выставку корейских товаров.