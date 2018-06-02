Япония готова проконтролировать разоружение КНДР

Японский министр обороны Ицунори Онодэра, выступая на конференции в Сингапуре по теме безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил, что Япония готова проконтролировать разоружение Северной Кореи.

Он подчеркнул, что страна может направить своих экспертов для этого. По словам Онодэры, нельзя просто так «награждать Северную Корею лишь за согласие начать обсуждение», нужно действовать и сворачивать ракетно-ядерную программу.

Японская сторона давно настаивает на том, чтобы страны не шли на поводу у «политики улыбок», а продолжали оказывать максимальное давление на КНДР до полной денуклеаризации. Онодэра считает, что саммит Америка-КНДР должен привести к ней.

Накануне американский лидер Дональд Трамп заявил, что Япония, КНР и Южная Корея окажут значительную помощь в решении вопросов по Северной Корее.