Вторую очередь судоверфи «Звезда» построят в Приморье раньше на 4 года

Вице-президент ПАО «Роснефть» Андрей Шишкин сообщил, что вторую очередь судоверфи «Звезда» в приморском городе Большой Камень построят в 2020 году. Это на четыре года раньше, чем отмечено в утвержденных планах.

После того, как ее начнут эксплуатировать, она станет первой российской верфью крупнотоннажного судостроения. Там станут производить суда снабжения и сейсморазведки, газовозы, танкеры, элементы буровых платформ.

Шишкин рассказал, что на судоверфи уже разместили заказы на строительство 24 крупнотоннажных судов.

Ранее стало известно, что первый комплекс закрытой перевалки угля на Дальнем Востоке построят в Находке. В июне изучат запланированное место для постройки. Примерно за шесть месяцев разработают техзадание для него. До конца этого года начнут работу по созданию инженерного проекта.