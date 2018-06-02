Google отказывается работать над программой улучшения боевых БПЛА с Пентагоном

CNN сообщает, что корпорация Google не станет продлевать контракт с Пентагоном на участие в программе Maven. Согласно ей, возможности искусственного интеллекта пытаются применить для повышения точности наведения БПЛА.

С лета прошлого года Пентагон начал финансировать программу. Она должна поспособствовать внедрению искусственного интеллекта в военную сферу.

Сотрудники Google требовали прекратить участие в ИИ-проекте, аргументируя тем, что им не стоит заниматься военным бизнесом. 1 июня глава Google по облачным операциям Дайан Грин сообщила, что компания участие не прекратит, все будет согласно контракту, но больше его не станут продлевать.

Ранее сооснователь поисковой системы Google Сергей Брин рассказал в открытом письме об угрозах искусственного интеллекта.