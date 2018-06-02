Мэттис: С Россией и Китаем лучше сотрудничать, а не конкурировать

Глава Пентагона Джеймс Мэттис сообщил, что американская сторона не намерена конкурировать с Россией и КНР, наоборот она стремится к сотрудничеству и ликвидации разногласий.

Он заявил, что с этими двумя державами в принципе лучше всего сотрудничать, нарастание конкуренции никому не нужно. Мэттис уверен, что есть все возможности для совместной работы, нужно только найти пути преодоления имеющихся противоречий и сформировать взаимовыгодные отношения.

Накануне стало известно, что министр торговли из Соединенных Штатов Уилбур Росс возглавил американскую делегацию, прибывшую в Пекин 2 июня. Стороны намерены продолжить диалог по урегулированию вопросов в торговой и экономической сферах.