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5:47   2 Июня 2018
Политика
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СМИ: Белый дом ведет переговоры по поводу возможной встречи Трампа с Путиным‍

СМИ: Белый дом ведет переговоры по поводу возможной встречи Трампа с Путиным‍

Wall Street Journal сообщает, что Белый дом активно ведет переговоры о возможной встрече американского лидера Дональда Трампа с его российским коллегой Владимиром Путиным.

В публикации говорится, что американский дипломатический сотрудник Джон Хантсман прибыл в Соединенные Штаты из российской столицы, чтобы помочь в решении вопросов, касающихся встречи, но подготовка возможного мероприятия еще на самом раннем этапе.

В свою очередь помощник главы РФ Юрий Ушаков заявлял, что вопрос по поводу переговоров президентов до грядущего саммита G7 еще не обсуждают.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и северокорейского лидера Ким Чен Ына может состояться, а время и место встречи уже прорабатывают.

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Автор: Анастасия Аои
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