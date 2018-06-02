СМИ: Белый дом ведет переговоры по поводу возможной встречи Трампа с Путиным‍

Wall Street Journal сообщает, что Белый дом активно ведет переговоры о возможной встрече американского лидера Дональда Трампа с его российским коллегой Владимиром Путиным.

В публикации говорится, что американский дипломатический сотрудник Джон Хантсман прибыл в Соединенные Штаты из российской столицы, чтобы помочь в решении вопросов, касающихся встречи, но подготовка возможного мероприятия еще на самом раннем этапе.

В свою очередь помощник главы РФ Юрий Ушаков заявлял, что вопрос по поводу переговоров президентов до грядущего саммита G7 еще не обсуждают.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и северокорейского лидера Ким Чен Ына может состояться, а время и место встречи уже прорабатывают.