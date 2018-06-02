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5:29   2 Июня 2018
Весь мир
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США не станут обсуждать с КНДР тему американского военного присутствия в Южной Корее

США не станут обсуждать с КНДР тему американского военного присутствия в Южной Корее

Глава Пентагона Джеймс Мэттис сообщил, что Соединенные Штаты не ведут обсуждение и не собираются решать с КНДР вопрос уменьшения военного присутствия американской стороны в Южной Корее.

Он подчеркнул, что эта тема может обсуждаться только с южнокорейской стороной, КНДР она не касается.

Накануне глава Соединенных Штатов Дональд Трамп подтвердил, что переговоры с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном состоятся. Они пройдут в Сингапуре 12 июня, как и утверждали ранее.

Стало известно, что исполняющая обязанности помощника государственного секретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Сьюзан Торнтон с 4 по 7 июня пробудет в Сингапуре для подготовки встречи, решения ряда актуальных вопросов по ней.  

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Автор: Анастасия Аои
#сша #кндр #политика #трамп #южная корея #весь мир #сингапур #мэттис #военное присутствие
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