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5:08   2 Июня 2018
Весь мир
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Американский министр торговли прибыл в Китай для решения торгово-экономических вопросов

Американский министр торговли прибыл в Китай для решения торгово-экономических вопросов

Портал Sina сообщил, что американский министр торговли Уилбур Росс возглавил делегацию из Соединенных Штатов, прибывшую в китайскую столицу 2 июня, чтобы урегулировать торгово-экономические вопросы.

В мае в Америке прошли консультации по разногласиям в торговой сфере между Китаем и Соединенными Штатами. Тогда государства пришли к консенсусу по поводу принятия мер, направленных на уничтожение торгового дисбаланса. Китайская сторона дала согласие на увеличение закупок американской продукции. В публикации сказано, что во время нынешних переговоров детально рассмотрят перечень товаров, за счет которых и увеличится масштаб импорта.

Также накануне СМИ сообщили о развитии ситуации с китайской корпорацией ZTE. Соединенные Штаты могут потребовать от нее выплаты штрафа в размере 1,7 миллиарда долларов.

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Автор: Анастасия Аои
#сша #экономика #китай #весь мир #торговля #zte #уилбур росс
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