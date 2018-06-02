Американский министр торговли прибыл в Китай для решения торгово-экономических вопросов

Портал Sina сообщил, что американский министр торговли Уилбур Росс возглавил делегацию из Соединенных Штатов, прибывшую в китайскую столицу 2 июня, чтобы урегулировать торгово-экономические вопросы.

В мае в Америке прошли консультации по разногласиям в торговой сфере между Китаем и Соединенными Штатами. Тогда государства пришли к консенсусу по поводу принятия мер, направленных на уничтожение торгового дисбаланса. Китайская сторона дала согласие на увеличение закупок американской продукции. В публикации сказано, что во время нынешних переговоров детально рассмотрят перечень товаров, за счет которых и увеличится масштаб импорта.

Также накануне СМИ сообщили о развитии ситуации с китайской корпорацией ZTE. Соединенные Штаты могут потребовать от нее выплаты штрафа в размере 1,7 миллиарда долларов.