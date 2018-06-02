Презентация ЧМ-2018 по футболу состоялась 1 июня в штаб-квартире ООН

Представительство России при Организации Объединенных Наций вечером 1 июня организовало в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке презентацию чемпионата мира по футболу-2018 (пройдет в РФ). На ней присутствовал генсек организации Антониу Гутерреш.

Звездой вечера стала российская исполнительница Зара, которая спела несколько душевных композиций. Она также посол чемпионата.

Российская сторона предоставила всю информацию о грядущем чемпионате и принимающих городах. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выразил мнение, что приближающееся спортивное мероприятие является праздником, событием мирового значения. Его слова передает РИА «Новости».

Известно, что уже в марте Роскомнадзор выдал 133 разрешения на использование радиочастот, чтобы вести радиорепортажи с матчей.