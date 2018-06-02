Мы в соц.сетях:
Некоторых гостей ВЭФ-2018 поселят в каюты океанского лайнера

Некоторых гостей ВЭФ-2018 поселят в каюты океанского лайнера

 Вторую очередь судоверфи «Звезда» построят в Приморье раньше на 4 года

Вторую очередь судоверфи «Звезда» построят в Приморье раньше на 4 года
Ополченцы ДНР обезвредили группу украинских военных под Мариуполем

Ополченцы ДНР обезвредили группу украинских военных под Мариуполем

 ​​​​​​​Миграционная служба заявила, что выход Вышинского из гражданства Украины невозможен

​​​​​​​Миграционная служба заявила, что выход Вышинского из гражданства Украины невозможен
Самый крупный природный пожар в Калифорнии полностью потушили

Самый крупный природный пожар в Калифорнии полностью потушили

 AIQ собирала и хранила данные свыше 750 тысяч пользователей Facebook — СМИ

AIQ собирала и хранила данные свыше 750 тысяч пользователей Facebook — СМИ
Некоторых гостей ВЭФ-2018 поселят в каюты океанского лайнера

Некоторых гостей ВЭФ-2018 поселят в каюты океанского лайнера

 Вторую очередь судоверфи «Звезда» построят в Приморье раньше на 4 года

Вторую очередь судоверфи «Звезда» построят в Приморье раньше на 4 года
Ополченцы ДНР обезвредили группу украинских военных под Мариуполем

Ополченцы ДНР обезвредили группу украинских военных под Мариуполем

 ​​​​​​​Миграционная служба заявила, что выход Вышинского из гражданства Украины невозможен

​​​​​​​Миграционная служба заявила, что выход Вышинского из гражданства Украины невозможен
Самый крупный природный пожар в Калифорнии полностью потушили

Самый крупный природный пожар в Калифорнии полностью потушили

 AIQ собирала и хранила данные свыше 750 тысяч пользователей Facebook — СМИ

AIQ собирала и хранила данные свыше 750 тысяч пользователей Facebook — СМИ
4:19   2 Июня 2018
Россия
69

Платежи через приложения и QR-коды помогут развивать торговлю через интернет в РФ

Платежи через приложения и QR-коды помогут развивать торговлю через интернет в РФ

Глава Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов считает, что совершенствование системы платежей через мобильные приложения и QR-коды поспособствует развитию торговли через интернет в России (e-commerce).

Он отметил, что на сегодняшний день в e-commerce большая стоимость безналичных платежей. В России: для малого бизнеса — три процента комиссии, для среднего — 2-2,5 процента, для крупного — 1,6-1,8 процента. В свою очередь в Китае банк со своего клиента берет максимум 0,35 процента или же комиссии нет вообще. Слова Соколова передает РИА «Новости».

Также в КНР пользуются мобильными приложениями и QR-кодами для оплаты. В данном случае себестоимость низкая. По мнению Соколова, эту альтернативную систему платежей нужно развивать в РФ. Она может стать конкурентом платежам по пластиковым картам.

Несколько дней назад Наблюдательный совет Ассоциации финансовых технологий утвердил концепцию и организационно-правовую модель системы быстрых платежей. Ее оператором станет Центробанк.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анастасия Аои
#россия #экономика #китай #центробанк #общество #торговля #соколов #qr-код #акит #платеж
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Осталось всего два года до технологической независимости России Россия
Осталось всего два года до технологической независимости России
Один из главных расчетов США, объявлявших четыре года назад санкции, - Москва никогда не сможет преодолеть технологического отставания в ключевых отраслях экономики. И в первую очередь в вопросах энергетических.
16:19   1 Июня 2018
5813
Береги сеть смолоду Россия

Береги сеть смолоду

14:39   1 Июня 2018
2616
Путин наградит восемь многодетных семей орденами Россия

Путин наградит восемь многодетных семей орденами

14:37   1 Июня 2018
163
Степашин не считает, что версию убийства Иваном Грозным сына стоит убрать из учебников Россия

Степашин не считает, что версию убийства Иваном Грозным сына стоит убрать из учебников

14:17   1 Июня 2018
108
Самое читаемое
Осталось всего два года до технологической независимости России

Осталось всего два года до технологической независимости России

Лукашенко заявил о возможности закрытия границы с Россией

Лукашенко заявил о возможности закрытия границы с Россией

 Губернаторы готовятся отвечать президенту РФ в прямом эфире

Губернаторы готовятся отвечать президенту РФ в прямом эфире

 Береги сеть смолоду

Береги сеть смолоду