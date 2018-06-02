Платежи через приложения и QR-коды помогут развивать торговлю через интернет в РФ

Глава Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов считает, что совершенствование системы платежей через мобильные приложения и QR-коды поспособствует развитию торговли через интернет в России (e-commerce).

Он отметил, что на сегодняшний день в e-commerce большая стоимость безналичных платежей. В России: для малого бизнеса — три процента комиссии, для среднего — 2-2,5 процента, для крупного — 1,6-1,8 процента. В свою очередь в Китае банк со своего клиента берет максимум 0,35 процента или же комиссии нет вообще. Слова Соколова передает РИА «Новости».

Также в КНР пользуются мобильными приложениями и QR-кодами для оплаты. В данном случае себестоимость низкая. По мнению Соколова, эту альтернативную систему платежей нужно развивать в РФ. Она может стать конкурентом платежам по пластиковым картам.

Несколько дней назад Наблюдательный совет Ассоциации финансовых технологий утвердил концепцию и организационно-правовую модель системы быстрых платежей. Ее оператором станет Центробанк.