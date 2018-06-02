Станцию для контроля за космическим пространством могут установить в Тихом океане

Российскую оптико-электронную станцию, служащую для контроля за космическим пространством, могут установить в Новой Зеландии (Тихий океан). Россия уже разместила подобные на территории ЮАР и Бразилии. Еще под вопросом размещение станции в Мексике.

Такие комплексы ищут объекты на высоте до 50 тысяч километров; следят за сближениями космических аппаратов с различными объектами, в частности, мусором; находят обломки разрушившихся на орбитах объектов. Такую информацию передает РИА «Новости».

Вопрос о новой станции в Новой Зеландии еще обсуждают. В данном случае, к заграничным коллегам пока не обращались, добавляет агенство.

Накануне стало известно, что участники первой сентябрьской конференции Организации Объединенных Наций по космическому праву, которая состоится в России, обсудят вопросы по регулированию добычи ресурсов в космосе.