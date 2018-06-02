Представитель Госдепартамента 4 июня прибудет в Сингапур

Госдепартамент сообщил, что исполняющая обязанности помощника американского государственного секретаря по делам Восточной Азии и Тихого океана Сьюзан Торнтон с 4 по 7 июня пробудет в Сингапуре для подготовки грядущего саммита.

Накануне американский лидер Дональд Трамп после продолжительного диалога (больше часа) с эмиссаром Северной Кореи сообщил журналистам, что встретится со своим коллегой из КНДР Ким Чен Ыном. Дата и место остались прежними: 12 июня, Сингапур.

По этой причине Торнтон направится в Сингапур. Она поучаствует в заседаниях высокопоставленных чиновников. Совещания организованы для подготовки встречи на высшем уровне. Предстоит проработать множество деталей и обсудить важные актуальные вопросы.