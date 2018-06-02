Помощником Трампа по внутренней безопасности станет контр-адмирал Фиэрс

В заявлении помощника американского лидера Дональда Трампа по нацбезопасности Джона Болтона сказано, что помощником главы США по внутренней безопасности и контртерроризму станет контр-адмирал Военно-морских сил Соединенных Штатов Дуглас Фиэрс.

Он свыше 30 лет был связан с работой в этой области и поэтому обладает необходимым опытом. Фиэрс также станет членом Совета национальной безопасности при Белом доме.

Ранее эту должность занимал Том Боссерт. О том, что он покидает пост узнали в первых числах апреля, немного позжднее объявления Болтона новым советником главы страны по нацбезопасности.

В свою очередь имя нового замсоветника президента по нацбезопасности объявили в конце апреля. Им стала Мира Рикардел.