ВМС США получат новые противокорабельные ракеты

Американские Военно-морские силы подписали договор с Raytheon на поставку противокорабельных ракет NSM. Ими оснастят судна программы Littoral Combat Ship. В ее рамках выпустят 55-60 кораблей.

По данным Defense News, начальная стоимость контракта — 14 миллионов долларов, но может увеличиться до 848 миллионов долларов за время действия договоренности.

Корабли программы Littoral Combat Ship смогут достигать скорости 45 узлов и обходиться без дозаправки на протяжении свыше 3500 морских миль.

Ранее Научно-исследовательское управление ВМС США получило беспилотного охотника за бесшумными субмаринами. Беспилотный корабль может стать первым экземпляром в новом классе судов, которые способны преодолеть достаточно большую дистанцию без людей на борту.