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2:27   2 Июня 2018
Весь мир
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ОПЕК+ организует в Кувейте собрание в узком составе — СМИ

ОПЕК+ организует в Кувейте собрание в узком составе — СМИ

Bloomberg со ссылкой на Kuwait Petroleum Corporation сообщает, что члены министерского комитета по мониторингу соглашения о сокращении добычи нефти в рамках ОПЕК+ проведут встречу 2 июня.

В сообщении сказано, что встретятся представители Омана, ОАЭ, Саудовской Аравии, Кувейта и Алжира. Отмечается, что представители венесуэльской и российской сторон в мероприятии участие не примут.

Суть соглашения в уменьшении количества добываемой нефти, начиная с прошлого года, на 1,8 миллиона баррелей в сутки к уровню октября 2016 года. Вот уже семь месяцев план перевыполняют.

Накануне российский лидер Владимир Путин на встрече с наследным принцем Абу-Даби Мухаммадом бен Зайдом Аль Нахайяном сообщил, что сотрудничество в сфере энергетики России, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов продолжится, отметив, что развитие отношений между государствами идет по всем направлениям.  

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Автор: Анастасия Аои
#россия #экономика #оаэ #саудовская аравия #весь мир #венесуэла #опек #кувейт #алжир #оман
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