Bloomberg со ссылкой на Kuwait Petroleum Corporation сообщает, что члены министерского комитета по мониторингу соглашения о сокращении добычи нефти в рамках ОПЕК+ проведут встречу 2 июня.

В сообщении сказано, что встретятся представители Омана, ОАЭ, Саудовской Аравии, Кувейта и Алжира. Отмечается, что представители венесуэльской и российской сторон в мероприятии участие не примут.

Суть соглашения в уменьшении количества добываемой нефти, начиная с прошлого года, на 1,8 миллиона баррелей в сутки к уровню октября 2016 года. Вот уже семь месяцев план перевыполняют.

Накануне российский лидер Владимир Путин на встрече с наследным принцем Абу-Даби Мухаммадом бен Зайдом Аль Нахайяном сообщил, что сотрудничество в сфере энергетики России, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов продолжится, отметив, что развитие отношений между государствами идет по всем направлениям.