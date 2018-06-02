Apple собирается бороться с цифровой зависимостью

Корпорация Apple (США) собирается бороться с зависимостью от смартфонов, сообщает Bloomberg.

В iPhone с обновлением iOS 12 собираются добавить функции, направленные на ограничение времени, которое человек проводит со смартфоном.

Официально технологию представят на конференции Worldwide Developers Conference, запланированную на следующую неделю.

В публикации сказано, что ее суть — слежение за временем, которое пользователь тратит в приложениях. Технология должна реагировать, если человек надолго погружается в смартфон. О том, как она ограничит доступ к гаджету еще неизвестно. Возможно, владелец iPhone будет просто получать уведомления или же устройство станет автоматически выключаться.

Накануне стало известно, что Apple разрабатывает Star — первый гаджет компании на архитектуре ARM.