Visa сообщила, что проблему с транзакциями в Европе почти ликвидировали

На интернет-портале Visa разместили информацию о том, что сбои в работе платежной системы почти устранили. Компания принесла за них извинения.

В сообщении в очередной раз подчеркнули, что цель компании заключается в том, чтобы карты Visa работали круглосуточно абсолютно каждый день.

Сбой произошел из-за проблем с аппаратурой. Представители Visa заявляют, что нет оснований считать, что причиной был несанкционированный доступ.

В России сбоев в работе карт Visa, которые выпустили российские банки, не было.

Ранее стало известно, что Visa и MasterCard создадут сервисы перевода денег по номеру мобильного телефона.