Дуров поблагодарил Apple за снятие запрета на обновление Telegram

В аккаунте Telegram в социальной сети Twitter 1 июня сообщили о выходе обновления для смартфонов на операционной системе iOS.

Создатель Telegram Павел Дуров выразил благодарность Apple за снятие запрета на обновление мессенджера. С середины апреля он был заблокирован для обновлений в магазине App Store во всем мире.

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций начала блокировать Telegram 16 апреля. Причиной стал отказ руководства передать ФСБ ключи шифрования.

Также накануне автор иска к основателю Telegram, представитель Cryptocean OU рассказал о том, почему его подали. Основанием для иска стало новшество в сфере технологий, которое не дотянуло до уровня изобретения.