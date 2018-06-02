Выставку стрит-арт художника Бэнкси из Британии откроют 2 июня в Москве

Пресс-служба Центрального дома художника сообщила, что выставку стрит-арт художника Бэнкси (Британия) со свыше чем сотней работ впервые организуют в России.

Со 2 июня до 2 сентября все желающие смогут оценить необычные творения Бэнкси, которые разместили на выставке в российской столице. Они стали чем-то вроде вызова сложившейся системе и изменили общее представление об уличном искусстве. Многие обращали внимание на его работы, которые направлены против войны, политики, капитализма,морализаторства.

Еще один из главных моментов: художник не анонсирует появление творений, а в прессе постоянно появляются предположения о том, кем он является.

В этот же день, 2 июня, Главное управления МЧС по Москве предупредило об усилении западного ветра. Его порывы будут достигать 15 метров в секунду.