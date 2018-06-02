Канада обратилась в ВТО из-за американских повышенных пошлин на металлы

Глава внешнеполитического ведомства Канады Христя Фриланд сообщила, что канадское правительство обратилось во Всемирную торговую организацию из-за введения Соединенными Штатами повышенных пошлин на ввоз алюминия и стали.

В стране уверены, что пошлины ввели под ложными предлогами о защите нацбезопасности и они противоречат правилами ВТО. Канада собирается взаимодействовать с европейскими государствами, намеренными оспаривать решение американской стороны.

Оттава потребует организовать спецкомиссию по рассмотрению мер Соединенных Штатов в рамках Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли, добавила Фриланд.

С 1 июня стали действовать повышенные тарифы на ввоз стали и алюминия из стран Евросоюза, Мексики и Канады. Последняя объявила о введении ответных мер с 1 июля.

Ранее Канада также выразила обеспокоенность возможными пошлинами на автомобили со стороны США. Это связано с расследованием по статье 232 по импорту машин.