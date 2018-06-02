Эксперты: Россия захватит страны Балтии за три дня

Российские войска потратят не более трех суток на захват Прибалтики, следует из отчета Шведского института тотальной обороны.

По мнению экспертов, Латвию Россия захватит за два дня, еще сутки уйдут на завоевание Эстонии и Литвы. Аналитики уверены: НАТО не успеет мобилизовать силы на восточном фронте.

Решиться на атаку стран Балтии Россия может из желания продемонстрировать военную мощь, считает старший научный сотрудник Института тотальной обороны Роберт Дальшё.

В докладе говорится, что Россия использует ракетные удары и флот, чтобы парализовать работу аэропортов и других объектов инфраструктуры. Затем начнется наземное наступление на юго-востоке Эстонии.