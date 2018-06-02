США могут потребовать от ZTE выплату штрафа в размере 1,7 миллиарда долларов — СМИ

Reuters сообщает, что американская сторона может потребовать от компании ZTE (Китай) выплату штрафа (до 1,7 миллиарда долларов) и изменения в структуре руководства.

В публикации говорится, что штраф могут сократить до одного миллиарда долларов, а еще 400 миллионов долларов передать третьему лицу, чтобы гарантировать соблюдение обязательств со стороны ZTE.

Соединенные Штаты также хотят осмотреть объекты китайской корпорации. Это нужно, чтобы убедиться, что купленные у Америки компоненты используют по заявленному назначению.

Еще одно условие, которое ранее уже упоминали СМИ, смена правления компании.

Корпорация и американское ведомство по торговле не делали официальных заявлений на этот счет.

Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил, что с ZTE действительно пришли к договоренности. Стороны обсуждают подробности по снятию ограничений на ведение бизнеса китайской корпорации с компаниями Соединенных Штатов.