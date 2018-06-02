Эрдоган: Система такси Uber в Турции больше не работает

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил в пятницу о завершении деятельности в стране системы частного извоза Uber.

Заявление турецкого лидера, сделанное в Стамбуле в пятницу вечером, приводит издание Daily Sabah. При этом приводятся слова Эрдогана о том, что в Турции есть свое собственное такси.

«Мы не позволим системе персональных такси разрушить бизнес турецких таксистов. Бизнес Uber завершен, мы будем сами принимать решения касательно Uber», подчеркнул Эрдоган.

Напомним: система такси Uber пыталась закрепиться на турецком рынке частного извоза на протяжении нескольких последних лет, начав со Стамбула. Однако ее развитие тормозилось ожесточенным сопротивлением как местных жителей, не желающих менять свои привычки, так и традиционных таксистов.