Крым из-за засухи соберет вдвое меньше зерна, чем в прошлом году
Аграрии Крыма соберут в 2018 году только 800 тысяч тонн зерна из-за непогоды.
По словам руководителя ведомства, Красногвардейский, Нижегородский, Первомайский и Советский районы вскоре объявят о чрезвычайной ситуации из-за засухи.
Плохое состояние посевов обусловлено засушливой осенью. Погода не позволила произвести посев зерна в оптимальные сроки.
По предварительным данным, ущерб от сокращения сборов составит миллиард рублей. Об этом глава Республики Крым сергей Аксенов сообщил в мае.