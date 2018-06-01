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23:55   1 Июня 2018
Весь мир
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Передачу командования от Шкаплерова Фойстелу осуществили на МКС

Передачу командования от Шкаплерова Фойстелу осуществили на МКС

На интернет-портале американского Управления по аэронавтике и исследованию космического пространства 1 июня показали церемонию передачи командования на Международной космической станции.

Командир экспедиции МКС-55 космонавт из России Антон Шкаплеров передал руководство сменщику — астронавту из Соединенных Штатов Эндрю Фойстелу, вручив символический ключ от станции. Его назначили командиром экспедиции МКС-56.

Фойстел поблагодарил Шкаплерова за передачу командования и заявил, что это большая честь для него. 

6 июня на «Союзе МС-09» на МКС отправятся космонавт из РФ Сергей Прокопьев, астронавт NASA Серена Ауньон и сотрудник Европейского космического агентства Александр Герст.

Шкаплеров, а также астронавт Скотт Тингл и сотрудник космического агентства Японии Норисигэ Канаи должны вернуться на Землю 3 июня на «Союзе МС-07».

Несколько дней назад на станцию доставили 3,35 тонны груза, в частности, материалы для научных экспериментов и исследований. 

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Автор: Анастасия Аои
#космос #общество #весь мир #командование #мкс #шкаплеров #фойстел
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