Передачу командования от Шкаплерова Фойстелу осуществили на МКС

На интернет-портале американского Управления по аэронавтике и исследованию космического пространства 1 июня показали церемонию передачи командования на Международной космической станции.

Командир экспедиции МКС-55 космонавт из России Антон Шкаплеров передал руководство сменщику — астронавту из Соединенных Штатов Эндрю Фойстелу, вручив символический ключ от станции. Его назначили командиром экспедиции МКС-56.

Фойстел поблагодарил Шкаплерова за передачу командования и заявил, что это большая честь для него.

6 июня на «Союзе МС-09» на МКС отправятся космонавт из РФ Сергей Прокопьев, астронавт NASA Серена Ауньон и сотрудник Европейского космического агентства Александр Герст.

Шкаплеров, а также астронавт Скотт Тингл и сотрудник космического агентства Японии Норисигэ Канаи должны вернуться на Землю 3 июня на «Союзе МС-07».

Несколько дней назад на станцию доставили 3,35 тонны груза, в частности, материалы для научных экспериментов и исследований.