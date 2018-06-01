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23:48   1 Июня 2018
Весь мир
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США заблокировали резолюцию ООН, осуждающую применение Израилем силы против палестинцев

США заблокировали резолюцию ООН, осуждающую применение Израилем силы против палестинцев

Соединенные Штаты Америки в пятницу заблокировали проект резолюции Совета Безопасности ООН по палестино-израильскому конфликту, в которой осуждалось применение израильской армией силы в отношении протестующих палестинцев.

Об этом сообщает постпред РФ Василий Небензя. Отмечается, что за принятие документа проголосовали десять членов Совета Безопасности, в том числе и Россия, еще четыре страны воздержались, а Соединенные Штаты Америки проголосовали против.

«Проект резолюции не принимается, поскольку против него голосовал постоянный член Совета безопасности», - заявил российский постпред, председательствующий в СБ ООН.

Проект резолюции Совета Безопасности всемирной организации по палестино-израильскому конфликту был внесен Кувейтом и включал в себя призыв ко всем сторонам конфликта воздержаться от эскалации конфликта и применения силы. При этом документ осуждал неизбирательное и чрезмерное применение силы Израилем в отношении мирных палестинцев, протестующих на границе сектора Газа.

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Автор: Александр Люблинский
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