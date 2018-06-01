Индия купит российские зенитно-ракетные комплексы С-400

Индия продолжит закупку систем противовоздушной обороны С-400 из России, несмотря на сопротивление со стороны Вашингтона. В ближайшее время правительственный комитет по безопасности одобрит решение Минобороны Индии о покупке пяти подобных комплексов.

Сумма сделки составит пять миллиардов долларов. Индийское Минобороны не получало указаний по прекращению переговоров с Россией, сообщает Hindustan Times.

Министерство обороны обеспокоено тем, что российская сторона продала С-400 Китаю. Россия также намерена заключить контракт на поставки с Пакистаном, если Индия откажется от сделки.

Ранее Белый дом предупредил Нью-Дели о последствиях сделки с Москвой: США прекратят военное сотрудничество с Индией.