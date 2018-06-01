Пять человек погибли в США, отравившись салатом-латуком

В 35 американских штатах зараженным салатом-латуком отравились 197 человек, при этом пять человек погибли.

Об этом в пятницу сообщает агентство Associated Press, отмечая, что как минимум 89 пострадавшим от отравления потребовалась госпитализация.

Медицинские чиновники из штата Аризона сообщают, что салат-латук, ставший причиной массового отравления, содержал в себе кишечную палочку Escherichia coli. При этом отмечается, что вегетационный период зараженного салата закончился 1,5 месяца назад, но сообщения о новых заболевших продолжают поступать.

Напомним: вспышка отравлений салатом-латуков произошла в апреле текущего года в Вашингтоне, где в одном из отелей отравились сразу 50 человек.