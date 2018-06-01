Трамп: Решить вопросы по КНДР помогут Япония, Китай и Южная Корея

Американский лидер Дональд Трамп после встречи с эмиссаром КНДР Ким Ён Чхолем сообщил журналистам, что Япония, Китай и Южная Корея помогут в решении вопросов по КНДР.

Он подчеркнул, что именно эти три государства окажут значительную помощь.

Президент Соединенных Штатов также подтвердил, что переговоры с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном все-таки состоятся. Они пройдут в то время и том месте, которое уже утвердили ранее — Сингапур, 12 июня.

Он также ознакомился с посланием от северокорейского лидера, которое ему лично передала делегация из КНДР. Трамп назвал письмо интересным и после этого выразил уверенность, что Северная Корея готова обеспечить денуклеаризацию.