​​​​​​​Лукашенко: Белоруссия готова ввести контроль на границе с РФ

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Минск будет готов ввести пограничный контроль на границе с Россией, если Москва закроет границу со своей стороны.

«Они сами не понимают, чего хотят и что они делают на белорусско-российской границе», - заявил Лукашенко, имея в виду Россию.

По словам президента Белоруссии, России необходимо определиться, а для Минска ответить в любой момент – «не проблема». В частности, он подчеркнул, что, если российские власти хотят со своей стороны ввести границу, она могут это сделать, но, если закроют, то и Белоруссия в ответ также введет пограничный контроль.

Напомним: ранее белорусский лидер заверил, что не намерен менять братскую политику Минска по отношению к Москве.