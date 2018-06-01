Ополченцы ДНР обезвредили группу украинских военных под Мариуполем
Ополченцы самопровозглашенной Донецкой Народной Республики обезвредили группу украинских диверсантов. Двое военных погибли, шестеро получили ранения, сообщает оперативное командование ДНР.
Столкновение произошло 31 мая. Ополченцы заметили, как военные морской пехоты выдвинулись в направлении позиций ДНР в районе Коминтерново.
Представитель командования заявил, что диверсантов обнаружили при попытке обезвреживания мин. Ополченцы открыли огонь на поражение. Двое силовиков погибли. Украинские военные бросили тела погибших на месте.
Ранее сообщалось, что ракетные войска ДНР нанесли удар по позициям украинских военнослужащих в районе Авдеевки.