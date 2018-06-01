США не исключают возможность свертывания североамериканской зоны свободной торговли NAFTA

Американский лидер Дональд Трамп заявил журналистам, что Соединенные Штаты не исключают возможность свертывания североамериканской зоны свободной торговли NAFTA.

Он в очередной раз отметил, что для США это соглашение просто «ужасное». Стороны ведут переговоры на эту тему с прошлого года.

Трамп допустил, что на смену сделки могут прийти два отдельных соглашения: одно с Канадой, другое с Мексикой. По его словам, это более выгодно.

Президент Соединенных штатов уже не раз заявлял о возможной отмене соглашения о свободной торговле. В частности, грозил этим Мексике, если она не решит проблему нелегалов и наркотрафика.