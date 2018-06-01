Мы в соц.сетях:
Некоторых гостей ВЭФ-2018 поселят в каюты океанского лайнера

Некоторых гостей ВЭФ-2018 поселят в каюты океанского лайнера

 Вторую очередь судоверфи «Звезда» построят в Приморье раньше на 4 года

Вторую очередь судоверфи «Звезда» построят в Приморье раньше на 4 года
Ополченцы ДНР обезвредили группу украинских военных под Мариуполем

Ополченцы ДНР обезвредили группу украинских военных под Мариуполем

 ​​​​​​​Миграционная служба заявила, что выход Вышинского из гражданства Украины невозможен

​​​​​​​Миграционная служба заявила, что выход Вышинского из гражданства Украины невозможен
Самый крупный природный пожар в Калифорнии полностью потушили

Самый крупный природный пожар в Калифорнии полностью потушили

 AIQ собирала и хранила данные свыше 750 тысяч пользователей Facebook — СМИ

AIQ собирала и хранила данные свыше 750 тысяч пользователей Facebook — СМИ
Некоторых гостей ВЭФ-2018 поселят в каюты океанского лайнера

Некоторых гостей ВЭФ-2018 поселят в каюты океанского лайнера

 Вторую очередь судоверфи «Звезда» построят в Приморье раньше на 4 года

Вторую очередь судоверфи «Звезда» построят в Приморье раньше на 4 года
Ополченцы ДНР обезвредили группу украинских военных под Мариуполем

Ополченцы ДНР обезвредили группу украинских военных под Мариуполем

 ​​​​​​​Миграционная служба заявила, что выход Вышинского из гражданства Украины невозможен

​​​​​​​Миграционная служба заявила, что выход Вышинского из гражданства Украины невозможен
Самый крупный природный пожар в Калифорнии полностью потушили

Самый крупный природный пожар в Калифорнии полностью потушили

 AIQ собирала и хранила данные свыше 750 тысяч пользователей Facebook — СМИ

AIQ собирала и хранила данные свыше 750 тысяч пользователей Facebook — СМИ
23:09   1 Июня 2018
Весь мир
102

Трюдо пригласил в Канаду на саммит G7 еще 12 глав государств

Трюдо пригласил в Канаду на саммит G7 еще 12 глав государств

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо пригласил на предстоящий саммит «Большой Семерки» лидеров еще 12 стран - Аргентины, Бангладеш, Вьетнама, Гаити, Кении, Маршалловых островов, Норвегии, Руанды, Сенегала, Республики Сейшельские острова, ЮАР и Ямайки.

Об этом в пятницу сообщает пресс-служба главы правительства Канады, отмечая, что также на саммите ожидают генсека ООН Антониу Гутерреша, генсека ОЭСР Анхеля Гурру, директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристин Лагард и исполнительного директора Всемирного банка Кристалину Георгиеву, которые, как планируется, поучаствуют в специальной сессии встречи «Большой Семерки» на тему проблем мирового океана.

Напомним: Канада председательствует в G7 с 1 января 2018 года. Саммит «Большой Семерки» пройдет в этом году в городе Ля-Мальбе провинции Квебек 8-9 июня.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#политика #канада #общество #весь мир #приглашение #трюдо #g7 #большая семерка #12 стран
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Осталось всего два года до технологической независимости России Россия
Осталось всего два года до технологической независимости России
Один из главных расчетов США, объявлявших четыре года назад санкции, - Москва никогда не сможет преодолеть технологического отставания в ключевых отраслях экономики. И в первую очередь в вопросах энергетических.
16:19   1 Июня 2018
5812
Береги сеть смолоду Россия

Береги сеть смолоду

14:39   1 Июня 2018
2616
Путин наградит восемь многодетных семей орденами Россия

Путин наградит восемь многодетных семей орденами

14:37   1 Июня 2018
163
Степашин не считает, что версию убийства Иваном Грозным сына стоит убрать из учебников Россия

Степашин не считает, что версию убийства Иваном Грозным сына стоит убрать из учебников

14:17   1 Июня 2018
108
Самое читаемое
Осталось всего два года до технологической независимости России

Осталось всего два года до технологической независимости России

Лукашенко заявил о возможности закрытия границы с Россией

Лукашенко заявил о возможности закрытия границы с Россией

 Губернаторы готовятся отвечать президенту РФ в прямом эфире

Губернаторы готовятся отвечать президенту РФ в прямом эфире

 Береги сеть смолоду

Береги сеть смолоду