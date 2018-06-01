Трюдо пригласил в Канаду на саммит G7 еще 12 глав государств

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо пригласил на предстоящий саммит «Большой Семерки» лидеров еще 12 стран - Аргентины, Бангладеш, Вьетнама, Гаити, Кении, Маршалловых островов, Норвегии, Руанды, Сенегала, Республики Сейшельские острова, ЮАР и Ямайки.

Об этом в пятницу сообщает пресс-служба главы правительства Канады, отмечая, что также на саммите ожидают генсека ООН Антониу Гутерреша, генсека ОЭСР Анхеля Гурру, директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристин Лагард и исполнительного директора Всемирного банка Кристалину Георгиеву, которые, как планируется, поучаствуют в специальной сессии встречи «Большой Семерки» на тему проблем мирового океана.

Напомним: Канада председательствует в G7 с 1 января 2018 года. Саммит «Большой Семерки» пройдет в этом году в городе Ля-Мальбе провинции Квебек 8-9 июня.