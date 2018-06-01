Жертвой столкновений жителей Газы и армии Израиля стала палестинка

Молодая жительница Палестины, которая ранее в пятницу в ходе столкновений на границе с Израилем получила ранение, скончалась в госпитале.

Об этом сообщает РИА Новости, приводя слова представителя Министерства здравоохранения анклава Ашрафа аль-Кидры.

«21-летная молодая палестинка погибла, 100 палестинцев получили различные ранения сегодня в столкновениях с израильской армией, в том числе 40 человек получили пулевые ранения», - добавил представитель Минздрава.

Напомним: в секторе Газа продолжаются выступления в рамках «Великого марша возвращения», начатого палестинцами 30 марта. Ранее протестующие обещали продолжать борьбу вплоть до снятия с анклава израильской блокады. По данным палестинских медиков с начала Марша погибли 119 жителей сектора газа, при этом более 13 тысяч человек получили ранения.