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22:56   1 Июня 2018
Весь мир
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Жертвой столкновений жителей Газы и армии Израиля стала палестинка

Жертвой столкновений жителей Газы и армии Израиля стала палестинка

Молодая жительница Палестины, которая ранее в пятницу в ходе столкновений на границе с Израилем получила ранение, скончалась в госпитале.

Об этом сообщает РИА Новости, приводя слова представителя Министерства здравоохранения анклава Ашрафа аль-Кидры.

«21-летная молодая палестинка погибла, 100 палестинцев получили различные ранения сегодня в столкновениях с израильской армией, в том числе 40 человек получили пулевые ранения», - добавил представитель Минздрава.

Напомним: в секторе Газа продолжаются выступления в рамках «Великого марша возвращения», начатого палестинцами 30 марта. Ранее протестующие обещали продолжать борьбу вплоть до снятия с анклава израильской блокады. По данным палестинских медиков с начала Марша погибли 119 жителей сектора газа, при этом более 13 тысяч человек получили ранения.

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Автор: Александр Люблинский
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