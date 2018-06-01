Слежка за Ассанджем обошлась Великобритании в 17,6 миллионов долларов

Правительство Великобритании потратило на слежку за основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем больше, чем США — на расследовании «российском следе» в американских выборах, сообщают в Twitter представители Wikileaks.

На наблюдение полиции за Ассанджем Великобритания выделила 17,6 миллионов долларов бюджетных средств. Представители портала отмечают, что расследование спецпрокурора Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы в США обошлось дешевле — Белый дом потратил 17 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что власти Эквадора потратили на обеспечение безопасности основателя WikiLeaks не менее пяти миллионов долларов.