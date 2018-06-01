Партия Марин Ле пен сменила название

Французская партия «Национальный фронт» сменила название на «Национальное объединение». По словам лидера организации Марин Ле Пен, решение о переименовании поддержало абсолютно большинство членов партии.

С предложением о смене названия Ле Пен выступила в марте на партийном съезде в Лилле. Решение о переименовании приняли с помощью голосования.

В опросе участвовали 53% партийцев. Из них 80,81% поддержали новое название. Об этом руководитель партии рассказала на выступлении в Лионе.

Основатель партии Жан- Мари Ле Пен, который ранее был из нее исключен, осудил переименование организации, назвав это «актом предательства».