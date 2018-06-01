Небензя: Москва надеется на сбалансированное заявление СБ ООН по Украине

Российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя заявил в ходе пресс-конференции, что Москва надеется на принятие Советом Безопасности всемирной организации сбалансированного заявления по Украинской ситуации.

«Вопрос всё ещё обсуждается. Надеемся, что у нас будет сбалансированный. Мы никогда не теряем надежды», - отмети Небензя.

Ранее сообщалось, что один из проектов заявления СБ ООН по Украине подготовлено российской делегацией, а другой – делегацией из Нидерландов.

Напомним: ранее Василий Небензя призвал Израиль прекратить оккупировать палестинские территории, а также отметило, что у России хорошие отношения со всеми странами на Ближнем Востоке.