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22:56   1 Июня 2018
Общество
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Telegram подвели под Гражданский кодекс — представитель Cryptocean OU

Telegram подвели под Гражданский кодекс — представитель Cryptocean OU

Основатель и гендиректор Cryptocean OU Юрий Мышинский сообщил, что юристы обнаружили так называемую лазейку в Гражданском кодексе РФ. Она дает возможность получить авторские права без ожидания регистрации в Роспатенте.

Cryptocean OU подала иск на 800 тысяч евро к основателю Telegram Павлу Дурову. Его обвинили в воровстве идеи криптопаспорта, передает ФАН.

Юристы из «Агоры», как правило защищающие интересы Дурова в судах РФ, не давали комментариев по поводу этого.

Основание для иска — новшество в технологической сфере, которое не дошло до уровня изобретения. Чтобы получить авторские права нужна регистрация в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, но Cryptocean OU обнаружила в Гражданском кодексе статью, которая позволяет регистрацию на основании гражданского договора. Мышинский заявил, что в соответствующем документе передал права на, в частности, то самое новшество компании Cryptocean.

В свою очередь Cryptocean собирается предложить людям из разных государств, в том числе и из России, пластиковую карту с возможностью расчетов криптовалютами и обычными деньгами.   

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Автор: Анастасия Аои
#россия #дуров #технологии #telegram #общество #иск #мышинский #криптопаспорт #cryptocean ou
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