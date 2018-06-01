Песков сообщил о возможной встрече Путина и Ким Чен Ына

Встреча президента России Владимира Путина и северокорейского лидера Ким Чен Ына может состояться. Время и место встречи обсуждаются, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

1 июня Центральное телеграфное агентство Кореи заявило, что Россия и КНДР договорились о переговорах, приуроченных к 70-летию установления дипломатических отношений.

Договоренность о встрече лидеров двух стран достигнута во время встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой КНДР.

Лавров посетил Пхеньян 31 мая. Глава МИД РФ обсудил с руководством Северной Кореи вопросы развития двухстороннего сотрудничества, а также международные проблемы.