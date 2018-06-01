Небензя: Израиль должен прекратить оккупацию палестинских территорий

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выступая на пресс-конференции призвал Израиль прекратить оккупацию палестинских территорий.

По словам российского постпреда, разрешение палестино-израильского конфликта является ключом к разрешению всех остальных конфликтов в ближневосточном регионе, и то, что происходит вокруг этой ситуации не воодушевляет.

«На прошлой неделе была встреча по этому вопросу. Мы ясно сказали, что палестинский конфликт стал заложником геополитических беспорядков», - заявил Небензя, отметив также: - «Я полностью согласен, что настало время прекратить оккупацию, мы говорим об этом постоянно».

Также дипломат подчеркнул, что непростая ситуация будет оставаться источником нестабильности в регионе до тех пор, пока стороны не найдут решение, удовлетворяющее всех. При этом Небензя отметил, что России очень повезло в том, что она дружит со всеми ближневосточными странами, в том числе и с Израилем.

Напомним: ранее Россия призвала Израиль и Палестину прекратить разрушительную конфронтацию.