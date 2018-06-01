Трамп: Послание, переданное делегацией КНДР от Ким Чен Ына, оказалось очень интересным

Американский лидер Дональд Трамп прокомментировал прошедшие продолжительные переговоры с зампредседателя Центрального комитета Трудовой партии Северной Кореи Ким Ён Чхолем. Он считает, что они очень продуктивные.

Журналистам президент Америки, в частности, заявил, что послание от лидера КНДР Ким Чен Ына, переданное северокорейской делегацией, оказалось «интересным». Накануне о письме сообщало одно из информационных агентств Южной Кореи (Yonhap). Трамп не рассказал его содержание.

После беседы с Ким Ён Чхолем он объявил о том, что саммит Америка-КНДР состоится в ранее утвержденное время в Сингапуре.