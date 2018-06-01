Крым принял более миллиона туристов за 2018 год

Глава республики Сергей Аксенов в Facebook сообщил, что туристический поток увеличился на 28% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Треть отдыхающих прибыла в Крым с помощью авиатранспорта, а 17% туристов воспользовались мостом через Керченский пролив, рассказал Аксенов.

Глава республики отметил, что, несмотря на санкции со стороны Киева, 23% туристов — граждане Украины.

По его словам, туристический бизнес играет главную роль в социально-экономической жизни Крыма, а для прибрежных городов данная отрасль является бюджетообразующей.