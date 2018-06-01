Саммит США-КНДР пройдет 12 июня, заявил Трамп после встречи с эмиссаром КНДР

Американский лидер Дональд Трамп заявил журналистам, что встретится со своим северокорейским коллегой Ким Чен Ыном, как договаривались ранее, в Сингапуре 12 июня. Об этом стало известно после его продолжительной беседы с эмиссаром КНДР.

Американская сторона выразила уверенность, что Северная Корея готова обеспечить свою денуклеаризацию.

Трамп также подтвердил получение письма от лидера КНДР. О нем накануне сообщало одно из крупных информационных агентств Республики Корея.

В свою очередь переговоры с зампредседателя Центрального комитета Трудовой партии Северной Кореи Ким Ён Чхолем он назвал продуктивными. Отмечается, что их вели больше часа.