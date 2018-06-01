Небензя: Запад отказался от продвижения в СБ ООН своей резолюции по Сирии

Страны Запада отказались от продвижения в Совбезе ООН своего проекта резолюции, включающего в себя все три аспекта урегулирования сирийского кризиса – политический процесс, химическое разоружение и гуманитарную ситуацию в стране.

Об этом в пятницу в ходе пресс-конференции по случаю начала российского председательства в Совете Безопасности ООН рассказал постпред РФ при ООН Василий Небензя. Его слова приводит агентство ТАСС.

По словам российского постпреда, сейчас никто не продвигает данный проект резолюции.

«Его упоминали, но он никогда даже полуофициально не рассматривался», - добавил Василий Небензя.

По словам дипломата, он не считает, что сейчас подходящее время для того, чтобы принимать подобный документ. При этом он отметил, что, видимо, его западные коллеги в какой-то момент пришли к тому же мнению.