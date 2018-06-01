Мы в соц.сетях:
Некоторых гостей ВЭФ-2018 поселят в каюты океанского лайнера

Некоторых гостей ВЭФ-2018 поселят в каюты океанского лайнера

 Вторую очередь судоверфи «Звезда» построят в Приморье раньше на 4 года

Вторую очередь судоверфи «Звезда» построят в Приморье раньше на 4 года
Ополченцы ДНР обезвредили группу украинских военных под Мариуполем

Ополченцы ДНР обезвредили группу украинских военных под Мариуполем

 ​​​​​​​Миграционная служба заявила, что выход Вышинского из гражданства Украины невозможен

​​​​​​​Миграционная служба заявила, что выход Вышинского из гражданства Украины невозможен
Самый крупный природный пожар в Калифорнии полностью потушили

Самый крупный природный пожар в Калифорнии полностью потушили

 AIQ собирала и хранила данные свыше 750 тысяч пользователей Facebook — СМИ

AIQ собирала и хранила данные свыше 750 тысяч пользователей Facebook — СМИ
Некоторых гостей ВЭФ-2018 поселят в каюты океанского лайнера

Некоторых гостей ВЭФ-2018 поселят в каюты океанского лайнера

 Вторую очередь судоверфи «Звезда» построят в Приморье раньше на 4 года

Вторую очередь судоверфи «Звезда» построят в Приморье раньше на 4 года
Ополченцы ДНР обезвредили группу украинских военных под Мариуполем

Ополченцы ДНР обезвредили группу украинских военных под Мариуполем

 ​​​​​​​Миграционная служба заявила, что выход Вышинского из гражданства Украины невозможен

​​​​​​​Миграционная служба заявила, что выход Вышинского из гражданства Украины невозможен
Самый крупный природный пожар в Калифорнии полностью потушили

Самый крупный природный пожар в Калифорнии полностью потушили

 AIQ собирала и хранила данные свыше 750 тысяч пользователей Facebook — СМИ

AIQ собирала и хранила данные свыше 750 тысяч пользователей Facebook — СМИ
22:14   1 Июня 2018
Весь мир
107

Небензя: Запад отказался от продвижения в СБ ООН своей резолюции по Сирии

Небензя: Запад отказался от продвижения в СБ ООН своей резолюции по Сирии

Страны Запада отказались от продвижения в Совбезе ООН своего проекта резолюции, включающего в себя все три аспекта урегулирования сирийского кризиса – политический процесс, химическое разоружение и гуманитарную ситуацию в стране.

Об этом в пятницу в ходе пресс-конференции по случаю начала российского председательства в Совете Безопасности ООН рассказал постпред РФ при ООН Василий Небензя. Его слова приводит агентство ТАСС.

По словам российского постпреда, сейчас никто не продвигает данный проект резолюции.

«Его упоминали, но он никогда даже полуофициально не рассматривался», - добавил Василий Небензя.

По словам дипломата, он не считает, что сейчас подходящее время для того, чтобы принимать подобный документ. При этом он отметил, что, видимо, его западные коллеги в какой-то момент пришли к тому же мнению.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#россия #политика #запад #весь мир #сб оон #небензя #резолюция по сирии
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Осталось всего два года до технологической независимости России Россия
Осталось всего два года до технологической независимости России
Один из главных расчетов США, объявлявших четыре года назад санкции, - Москва никогда не сможет преодолеть технологического отставания в ключевых отраслях экономики. И в первую очередь в вопросах энергетических.
16:19   1 Июня 2018
5812
Береги сеть смолоду Россия

Береги сеть смолоду

14:39   1 Июня 2018
2616
Путин наградит восемь многодетных семей орденами Россия

Путин наградит восемь многодетных семей орденами

14:37   1 Июня 2018
163
Степашин не считает, что версию убийства Иваном Грозным сына стоит убрать из учебников Россия

Степашин не считает, что версию убийства Иваном Грозным сына стоит убрать из учебников

14:17   1 Июня 2018
108
Самое читаемое
Осталось всего два года до технологической независимости России

Осталось всего два года до технологической независимости России

Лукашенко заявил о возможности закрытия границы с Россией

Лукашенко заявил о возможности закрытия границы с Россией

 Губернаторы готовятся отвечать президенту РФ в прямом эфире

Губернаторы готовятся отвечать президенту РФ в прямом эфире

 Береги сеть смолоду

Береги сеть смолоду