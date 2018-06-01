Метро в Венесуэле стало бесплатным из-за нехватки бумаги для билетов

Метрополитен Каракаса стал перевозить пассажиров бесплатно. Как сообщает агентство Reuters, это связано с отсутствием бумаги для изготовления проездных билетов.

По данным агентства, сотрудники метрополитена венесуэльской столицы открыли турникеты для всех желающих, после того, как запасы билетов закончились.

Сырье, используемое для производства бумаги, Венесуэла закупает за границей, подчеркивает Reuters.

Министерство связи и информации Боливарианской Республики и метрополитен Каракаса ситуацию не комментируют.

Ежедневно метрополитеном Каракаса пользуются два миллиона человек.