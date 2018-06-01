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21:51   1 Июня 2018
Весь мир
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Переговоры Трампа и северокорейского эмиссара продолжаются уже больше часа

Переговоры Трампа и северокорейского эмиссара продолжаются уже больше часа

Американский лидер Дональд Трамп и зампредседателя Центрального комитета Трудовой партии Северной Кореи Ким Ён Чхоль, возглавивший делегацию в Америку, ведут переговоры уже больше часа.

СМИ сообщают, что в них участвуют и американский государственный секретарь Майк Помпео, помощник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон, а также глава аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли.

После этого ожидают, что Трамп даст комментарии журналистам.

Делегация накануне прибыла в Белый дом. Одно из информагентств Республики Корея сообщило, что американскому лидеру передадут послание от его коллеги из Северной Кореи.

Ранее в прессе освещали информацию о заинтересованности Ким Чен Ына во встрече с Трампом. Однако в сообщениях подчеркивали, что он не собирается идти на весомые уступки Америке. 

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Автор: Анастасия Аои
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