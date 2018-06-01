Два подростка погибли под Москвой в ДТП со скутером и легковым автомобилем

На Минском шоссе в Московской области легковой автомобиль марки Renault столкнулся со скутером, в результате чего погибли двое подростков, ехавших на двухколесном транспортном средстве.

В частности, как сообщают СМИ, подростки при столкновении получили травмы, несовместимые с жизнью. Иномаркой, попавшей в ДТП, управляла девушка 1994 года рождения.

О том, по какой причине произошло смертельное ДТП и кто был его виновником, к настоящему моменту не сообщается. Обстоятельства аварии выясняются сотрудниками правоохранительных органов и медиками, которые в настоящее время работают на месте происшествия.