Меркель поздравила Конте с вступлением в должность премьер-министра Италии

Пресс-служба правительства ФРГ сообщила, что канцлер Германии Ангела Меркель направила поздравительную телеграмму новому итальянскому премьеру Джузеппе Конте.

В послании она отметила, что Германия и Италия успешно сотрудничают в различных сферах, а взаимоотношения построены на общих европейских ценностях. Канцлер заявила, что надеется на продолжение и усиление партнерства с итальянской стороной.

Новое итальянское правительство во главе с Конте уже принесло присягу на верность республике. Голосование о доверии состоится на следующей неделе в парламенте.

Ранее стало известно, Меркель пригласила действующего лидера Турции Тайипа Эрдогана в Германию после президентских выборов.